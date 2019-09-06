ايران أوقفت جميع التزاماتها في الاتفاق النووي في مجال البحث والتطوير النووي

اعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي تفاصيل الرسالة التي وجهها وزير الخارجية محمد جواد ظريف الخميس الى مسؤولة السياسة الخارجية والدفاعية للاتحاد الاوروبي فيدريكا موغريني.

وقال موسوي في تصريح له مساء الخميس، ان وزير الخارجية الايراني وجه رسالة الى موغريني اعلن فيها انه وبسبب التداعيات الناجمة عن خروج اميركا من الاتفاق النووي وفرضها الحظر من جديد (على ايران) وعجز الدول الاوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا والمانيا) في تنفيذ التزاماتها في اطار الاتفاق النووي وفي بيانات اللجنة المشتركة، فان الجمهورية الاسلامية الايرانية توقف بدءا من اليوم جميع التزاماتها في الاتفاق في مجال الابحاث والتطوير النووي.

المصدر: وكالة الانباء الايرانية