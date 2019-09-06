ظريف ابلغ موغريني ان ايران اوقفت بدءاً من اليوم جميع التزاماتها تجاه الاتفاق النووي في مجال الابحاث والتطوير النووي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2019 - 00:44

ظريف ابلغ موغريني ان ايران اوقفت بدءاً من اليوم جميع التزاماتها تجاه الاتفاق النووي في مجال الابحاث والتطوير النووي

منذ 1 ساعة 5 September، 2019
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