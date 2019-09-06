ظريف ابلغ موغريني ان ايران اوقفت بدءاً من اليوم جميع التزاماتها تجاه الاتفاق النووي في مجال الابحاث والتطوير النووي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2019 - 00:44
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وزير الإعلام اليمني ضيف الله الشامي يدعو إلى حملة على مواقع التواصل الإجتماعي للتأكيد على أن أمريكا عدو السلام
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اردوغان يحذر من أن بلاده قد تفتح الأبواب أمام اللاجئين السوريين للوصول إلى أوروبا في حال عدم حصولها على دعم دولي
المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي قدم لتركيا 5.6 مليار يورو والرصيد المتبقي المقرر سيرسل قريباً
مقتل جندي أميركي وآخر روماني من حلف الناتو اثر هجوم نفذته حركة طالبان في العاصمة الأفغانية كابول
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رئيس الحكومة البريطانية يقول إنه يفضل "الموت داخل حفرة" على طلب إرجاء "بريكست"
الداخلية المصرية تعلن مقتل 6 "ارهابيين" في الصحراء الغربية بعد تبادل لإطلاق النار بينهم وبين قوات الأمن
الداخلية المغربية تفكك "خلية إرهابية موالية لداعش" وتعتقل 5 من أعضائها بين مدينتي بركان والناظور
آلاف من معلمي المدارس الحكومية في الاردن يحتجون وسط عمان للمطالبة بعلاوة على رواتبهم
وزير الدفاع العراقي يأمر بإحالة عدد من الضباط والقادة وبرتب كبيرة إلى المحاكم العسكرية المختصة بتهم تتعلق بالفساد
رئيس حكومة الإحتلال يلتقي نظيره البريطاني في لندن: أشيد بوقوفكم الحازم ضد معاداة السامية وبدعمكم لأمن "إسرائيل"
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استقالة المستشار الخاص للرئيس الاميركي المكلف اعداد صفقة القرن وترامب يقول إن المستقيل كان مخلصاً لـ "اسرائيل"
رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك يعلن تشكيلة اول حكومة في السودان منذ اطاحة الرئيس السابق عمر البشير في نيسان/ابريل
ألمانيا تجري تحقيقاً مع شركة FinFisher والتي يشتبه ببيعها برنامجا تجسسياً إلى تركيا أتاح لها اختراق هواتف المعارضين
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
ظريف ابلغ موغريني ان ايران اوقفت بدءاً من اليوم جميع التزاماتها تجاه الاتفاق النووي في مجال الابحاث والتطوير النووي
منذ 1 ساعة
5 September، 2019
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