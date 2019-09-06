رئيس الوزراء السوداني يعلن تشكيلة أول حكومة في مرحلة ما بعد البشير – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2019 - 00:44

رئيس الوزراء السوداني يعلن تشكيلة أول حكومة في مرحلة ما بعد البشير

منذ 2 ساعة 5 September، 2019
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