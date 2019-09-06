تعرقل صدور بيان عن مجلس الامن حول التوتر الاخير بين لبنان وكيان العدو

أفادت مصادر دبلوماسية الخميس عن فشل صدور بيان عن مجلس الامن حول التوتر الاخير على الحدود اللبنانية الفلسطينية بعد أن رفض اعضاء مجلس الامن مطالب واشنطن بعدم تضمينه أي انتقاد لاسرائيل.

وجاء في مشروع الإعلان الذي أعدته فرنسا “أن أعضاء مجلس الأمن ينددون بكل الخروقات للخط الأزرق أكانت من الجو أو من الأرض. ويدعون بحزم كل الأطراف الى التزام وقف أعمال العنف”.

وأفاد دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة طالبت في البداية بتضمينه إدانة مباشرة لحزب الله قبل أن تطالب أيضا بإزالة أي إشارة ولو ضمنية الى مسؤولية تتحملها اسرائيل في هذا التوتر.

وتابعت المصادر نفسها أن سائر أعضاء مجلس الامن لم يوافقوا على الطلب الاميركي. ما أدى في النهاية الى التخلي عن إصدار الإعلان.

والمعروف أن الإعلانات الصادرة عن مجلس الأمن لا بد من أن تحظى بموافقة جميع اعضائه ال15.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية