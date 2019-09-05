ضربة جديدة لـ”صفقة القرن”.. باستقالة جايسون غرينبلات

اعلن “المستشار الخاص للرئيس الاميركي الى الشرق الاوسط” جايسون غرينبلات استقالته الخميس.

وقال غرينبلات إن “عمله في البيت الابيض كان امتيازا”، واضاف “انا ممتن فعلا للعمل على محاولة تحسين حياة ملايين الاسرائيليين والفلسطينيين وآخرين”.

من جهته، قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب “بعد نحو ثلاثة اعوام في ادارتي سيغادر جايسون غرينبلات للانضمام الى القطاع الخاص”، وتابع “كان جايسون شخصا وفيا وصديقا كبيرا ومحاميا رائعا، لن ننسى إخلاصه لاسرائيل”.

يذكر ان غرينبلات هو أحد ابرز مهندسي “صفقة القرن” الاميركية الاسرائيلية التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، لذلك تشكل استقالة غرينبلات ضربة جديدة للصفقة المترنحة نتيجة ثبات الشعب الفلسطينية وكل الاحرار في هذه الامة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية