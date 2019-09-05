وزارة الداخلية بصدد إطلاق حملة اعلامية حول الانتخابات النيابية الفرعية في صور

وجهت وزيرة الداخلية والبلدات في الحكومة اللبنانية ريا الحسن الخميس كتابا الى وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والالكترونية، حول إطلاق وزارة الداخلية حملة إعلامية حول الانتخابات النيابية الفرعية في صور.

جاء في الكتاب: “لما كان قانون الانتخاب رقم 44 تاريخ 17/6/2017 قد نص في المادة 75 منه على ما حرفيته: “يتوجب على وسائل الاعلام المرئي والمسموع أن تخصص خلال فترة الحملة الانتخابية، ثلاث ساعات اسبوعيا على الأقل لأجل بث برامج تثقيفية انتخابية تنتجها وزارتا الاعلام والداخلية والبلدات بالتنسيق مع وسائل الاعلام المعنية”.

واضاف الكتاب “حيث أننا قيد التحضير للعملية الانتخابية النيابية الفرعية في صور، التي ستجري في 15 أيلول 2019، ما يكسب واجب إطلاع المواطنين والمواطنات على المعلومات اللازمة للتصويت وحثهم على المشاركة في العملية الانتخابية”.

وتابع الكتاب “بناء عليه، فإن وزارة الداخلية والبلديات بصدد إطلاق حملة إعلامية لحث المواطنين والمواطنات على المشاركة في الانتخابات النيابية الفرعية في صور والقيام بواجبهم الوطني المنوه عنه آنفا، آملة من جانبكم التفضل بعرض الاعلان المرفق من 6 الى 15 أيلول، لما لوسائلكم الاعلامية من أهمية بالغة في إنجاح هذه الحملة وفي الوصول الى الجمهور المستهدف، شاكرين لكم تعاونكم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام