البيت الابيض: استقالة موفد الرئيس الاميركي الى الشرق الاوسط جايسون غرينبلات – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2019 - 20:28

البيت الابيض: استقالة موفد الرئيس الاميركي الى الشرق الاوسط جايسون غرينبلات

منذ 2 ساعة 5 September، 2019
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