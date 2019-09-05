نتنياهو يلتقي جونسون في لندن ويبحث معه ما وصفه بالتحديات الإيرانية

وصل رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، إلى العاصمة البريطانية لندن، اليوم الخميس. والتقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وقال نتنياهو مخاطبا جونسون: “لقد كنت صديقًا رائعًا للشعب اليهودي ولدولة إسرائيل، وإنني أشيد بوقوفكم الحازم ضد معاداة السامية وبدعمكم لأمن إسرائيل”.

وأضاف نتنياهو: “تشهد علاقاتنا أفضل حقبها حاليًا، سواء من الناحية الاقتصادية أو التجارية أو التكنولوجية، أو فيما يخص التعاون في مجال الدفاع”.

وقال “نواجه التحدي الذي تشكله التصرفات العدوانية والإرهابية الإيرانية، فيهمني أن أتحدث معكم حول سبل العمل المشتركة للتصدي لهذه الامور، بما يصب في صالح السلام” على حد زعمه.

المصدر: سبوتنيك