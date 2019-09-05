جنبلاط التقى الرئيس المصري

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن السيسي أكد خلال اللقاء على “اعتزاز مصر بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي”.

وأضاف المتحدث الرسمي أن جنبلاط أكد “حرص لبنان على تعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط لبنان ومصر”، معربا عن “تقديره للجهد المصري في دعم لبنان في كل المجالات، وكذلك كركيزة محورية وضامن أساسي لحفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل”.

المصدر: سبوتنيك