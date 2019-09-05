التحكم المروري : حادث سير على اوتوستراد #المدينة_الرياضية نتج عنه جريح و #حركة_المرور خانقة بالاتجاهين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2019 - 20:28
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منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستعلن السبت المقبل عن تفاصيل الخطوة الثالثة لخفض ايران التزاماتها في الإتفاق النووي
وزير الدفاع الإيراني: لن نخضع للضغوط وسنجند جميع الوسائل المشروعة للدفاع بقوة عن الحقوق المصيرية للشعب
وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف: الأمن والإستقرار في المنطقة لا يمكن شراؤهما من الخارج
الاتحاد الأوروبي يدعو إيران إلى التراجع عن التخلي عن التزاماتها النووية
الخارجية الصينية: تواصل تعاوننا الودي مع إيران والعلاقات بين بكين وطهران متواصلة في مختلف المجالات
مساعد وزير الخارجية الأميركي للشرق الأدنى يعلن أن بلاده تجري محادثات مع انصار الله اليمنية لإيجاد حل للحرب في البلاد
وزير الإعلام اليمني ضيف الله الشامي يدعو إلى حملة على مواقع التواصل الإجتماعي للتأكيد على أن أمريكا عدو السلام
الرئيس الروسي: نبحث مع عدة دول من بينها الصين آفاق إنشاء منظمة دولية خاصة لتأمين حركة الملاحة في منطقة الخليج
رئيس الوزراء الهندي يقول إن بلاده لن تتخذ تدابير عسكرية من أجل حماية سفنها في مضيق هرمز
سوريا وروسيا: الشروط اللازمة لعودة الشعب السوري إلى الحياة السلمية هي الانتصار النهائي على الإرهاب
اردوغان يحذر من أن بلاده قد تفتح الأبواب أمام اللاجئين السوريين للوصول إلى أوروبا في حال عدم حصولها على دعم دولي
المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي قدم لتركيا 5.6 مليار يورو والرصيد المتبقي المقرر سيرسل قريباً
مقتل جندي أميركي وآخر روماني من حلف الناتو اثر هجوم نفذته حركة طالبان في العاصمة الأفغانية كابول
التحكم المروري : حادث سير على اوتوستراد #المدينة_الرياضية نتج عنه جريح و #حركة_المرور خانقة بالاتجاهين
منذ 2 ساعة
5 September، 2019
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