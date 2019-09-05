التحكم المروري : حادث سير على اوتوستراد #المدينة_الرياضية نتج عنه جريح و #حركة_المرور خانقة بالاتجاهين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2019 - 20:28

التحكم المروري : حادث سير على اوتوستراد #المدينة_الرياضية نتج عنه جريح و #حركة_المرور خانقة بالاتجاهين

منذ 2 ساعة 5 September، 2019
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