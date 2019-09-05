#الداخلية_المصرية: مصرع ستة من العناصر المتطرفة في الواحات خلال تبادل إطلاق النار مع الأمن (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2019 - 15:32

#الداخلية_المصرية: مصرع ستة من العناصر المتطرفة في الواحات خلال تبادل إطلاق النار مع الأمن (سبوتنيك)

منذ 16 mins 5 September، 2019
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