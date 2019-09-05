انفجار سيارة مفخخة بالقرب من عناصر الجيش الوطني جنوب كابول

أعلن معاون المتحدث باسم الفيلق تندر بالجيش الأفغاني ايمل مومند، عن انفجار سيارة مفخخة محشوة بالمتفجرات بالقرب من عناصر الجيش الوطني في منطقة “سوق الخضر”. وقال المتحدث لوكالة “سبوتنيك” الخميس”انفجرت سيارة مفخخة محشوة بالمتفجرات بالقرب من عناصر الجيش الوطني في منطقة “سوق الخضر”. وأضاف المصدر “حتى الآن لا يوجد معطيات حول الضحايا. وسنوافيكم بمزيد من المعلومات لاحقا”.

يأتي هذا الهجوم بعد تفجير تبنته حركة طالبان لسيارة مفخخة عند نقطة تفتيش تابعة للمخابرات الأفغانية في حي السفارات بكابول صباح اليوم الخميس، ما أدى لمصرع 10 أشخاص وإصابة 42 آخرين بجروح. وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في بيان تداولته وسائل الإعلام المحلية إن “فدائياً فجر سيارته المفخخة واستهدف رتلاً للقوات الأجنبية عند حاجز للمخابرات”. ونقلت إذاعة كليد غروب عن الحركة أن “العملية أدت لتدمير 3 سيارات ومقتل 12 عسكريا أجنبيا و 8 عناصر من الأمن الوطني”. وقد وقع الهجوم في منطقة حساسة للغاية من المدينة تضم العديد من السفارات الأجنبية والوزارات والمكاتب الحكومية.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية