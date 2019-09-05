رئيس الوزراء الهندي: لن نتخذ تدابير عسكرية لحماية سفننا في مضيق هرمز

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي الخميس، أن بلاده لن تتخذ تدابير عسكرية من أجل حماية سفنها في مضيق هرمز. وقال مودي، خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، “في الآونة الأخيرة، دفعتنا المشاكل الموجودة في هذه المنطقة لأن نفكر في أنه لا يجب أن نعاني من الآثار الجانبية للوضع الحالي، حتى لا يعاني أمننا، وناقلاتنا وسفننا”. وأضاف “لقد اتخذنا تدابير لضمان أمن ناقلاتنا، واتخذنا تدابير أمنية لضمان سلامتها، ومع ذلك لن نتخذ أي إجراءات إضافية، الطريق العسكري ليس نهجنا، ولا أحد في العالم يتناول نظامنا بأي طرق سلبية”.

يُذكر أنه في 10 حزيران/يوليو الماضي، أعلنت واشنطن خطة لتأسيس تحالف عسكري بقيادتها وبريطانيا، بحجة “تأمين الملاحة في مضيق هرمز”. وكانت بريطانيا وجهت دعوة إلى الممثلين العسكريين للولايات المتحدة وفرنسا ودول أوروبية أخرى لحضور اجتماع في البحرين، في محاولة لإنشاء مهمة دولية لحماية الشحن عبر مضيق هرمز، وذلك بحسب تقارير إعلامية بريطانية. وذكرت صحيفة “الغارديان” عن مصادر في الحكومة البريطانية أن الاقتراح البريطاني بتشكيل بعثة بقيادة أوروبا لمنع إيران من مصادرة ناقلات النفط في المستقبل، لا يزال قائما رغم إقالة جيريمي هانت من وزارة الخارجية.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية