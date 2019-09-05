عسيران: الاعتداء الاسرائيلي على لبنان واضح وهو خرق للقرار 1701

علق عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب علي عسيران على الطلب الاسرائيلي من روسيا التوسط لاعادة الاعتبار للقرار 1701، فقال “قتلني وبكى وسبقني واشتكى”، هذا هو الحال دائما وأبدا مع العدو الاسرائيلي الذي يمارس العدوان على لبنان وسوريا والعراق ومن ثم يلجأ الى الشكوى”، وتابع “اسرائيل هي التي تعتدي على لبنان والاعتداء الاسرائيلي على الضاحية واضح ولا لبس فيه وهو خرق وتجاوز للقرارالدولي 1701”.

وأضاف عسيران الخميس “نحن في لبنان قررنا أن نحفظ أرضنا وصيانتها والدفاع عنها بكل الوسائل وهذا هو موقف الدولة والشعب اللبناني مجتمعين”، ولفت الى ان “لبنان يحترم تعهداته الدولية ولاسيما القرار 1701 الذي خرقته اسرائيل انما القرار 1701 مازال قائما لكن لا يمكن أن يقوم ويدوم في ظل الاعتداءات والخروقات العسكرية الدائمة للبنان وارضه وسيادته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام