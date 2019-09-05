الشيخ دعموش: المقاومة حسنت من شروط الردع بمواجهة العدو

أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أن “رفض السياسات والشروط والاملاءات الاميركية علينا وعلى بلدنا هو أحد أشكال التعبير عن استقلالنا واستقلال بلدنا وسيادته”. وأشار الى ان “المقاومة لم تعد تعمل لتثبيت معادلة الردع فقط، بل انها حسنت من شروط الردع، حيث بات على الاسرائيلي أن يتوقع الرد الحتمي على أي عدوان من اي نقطة على الحدود مع فلسطين المحتلة”.

ولفت الشيخ دعموش الى ان “خيار المقاومة قد أعطى العزة والعنفوان والنصر والقوة وحرر الارض وأعاد الحقوق وفرض معادلات الردع وثبتها وقيد اسرائيل وكبل يديها في لبنان”، وتابع “اليوم بعد العملية النوعية للمقاومة في افيفيم لم يعد من السهل على اسرائيل العدوان على لبنان، لانها باتت تعرف أن المقاومة لن تسكت على أي عدوان، وسترد في العمق الاسرائيلي بعدما أعلن سماحة الامين العام حفظه الله عن سقوط كل الخطوط الحمر أمام المقاومة”.

وقال الشيخ دعموش “انظروا الى الذين خضعوا للولايات المتحدة الأميركية وساروا في ركبها وأذعنوا لسياساتها، ماذا جنوا؟ وعلى ماذا حصلوا سوى على التبعية والذل والمهانة”، وأشار الى ان “خيار التسوية مع الكيان الصهيوني الذي فرضته الولايات المتحدة الاميركية على العرب والفلسطينيين لم يثمر حتى الان سوى المزيد من تقديم التنازلات”، وتابع ان “صفقة القرن التي كشف نتنياهو عن أن الادارة الاميركية ستعلن عنها بعد الانتخابات الاسرائيلية مباشرة، هي أحد أخطر الصفقات والمؤامرات الهادفة الى إنهاء القضية الفلسطينية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام