الخارجية اليابانية: آبي وبوتين أكدا سعيهما إلى إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2019 - 15:32
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للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
الخارجية اليابانية: آبي وبوتين أكدا سعيهما إلى إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية (سبوتنيك)
منذ 58 mins
5 September، 2019
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