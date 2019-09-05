الخارجية اليابانية: آبي وبوتين أكدا سعيهما إلى إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2019 - 15:32

الخارجية اليابانية: آبي وبوتين أكدا سعيهما إلى إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية (سبوتنيك)

منذ 58 mins 5 September، 2019
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