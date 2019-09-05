غرفة التحكم المروري: قتيلان و12 جريحا في 14 حادثا خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2019 - 09:44
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الرئيس الشيخ حسن روحاني: الأميركيون يطمحون إلى تغيير النظام في إيران وإضعافه وتوفير الأرضية لمحادثات تصب في مصلحتهم فقط
الشيخ روحاني: سننفذ الخطوة الثالثة لخفض التعهدات النووية الجمعة وسنطور أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم
الشيخ روحاني: المرحلة الثالثة من خفض التعهدات النووية تشمل إزالة جميع القيود على البحث والتطوير في المجال النووي
وزارة الخزانة الأميركية تعلن فرض عقوبات على 16 كياناً و10 أفراد و11 سفينة تابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية
المبعوث الأميركي الخاص بإيران: الولايات المتحدة تعاقب الحرس الثوري وفيلق القدس بسبب تهديداتهما "لإسرائيل"
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: العقوبات الأميركية الجديدة لن يكون لها تأثيرات حقيقية وهي ناتجة عن اليأس والفشل
إعلام العدو: الجيش الإسرائيلي يحافظ على التأهب في سلاح الجو والاستخبارات في الشمال بسبب الخشية من مواصلة رد حزب الله
إعلام العدو: الجيش الإسرائيلي نشر بطاريات صواريخ باتريوت في الشمال "تحسباً لهجمات بطائرات مسيرة محملة بالمتفجرات"
إعلام العدو يعلن إصابة جندي بجروح بالغة نتيجة إصابته "بحجر" خلال "لعب الجنود" في قاعدة عسكرية شمال فلسطين المحتلة
مراسل القناة 12 الصهيونية: لا زالت الكلمة الأخيرة في إنهاء هذه الجولة في الشمال لدى الأمين العام لحزب الله
المراسل العسكري لصحيفة معاريف العبرية: ظروف إصابة جندي أثناء لعبة غبية بالحجارة بين الجنود لا تصدق
رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو يقتحم الحرم الإبراهيمي في ظل إجراءات عسكرية مشددة للاحتلال في مدينة الخليل
رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو من أمام الحرم الإبراهيم: مدينة الخليل لن تخلو من اليهود وسنبقى فيها إلى الأبد
حركة حماس: زيادة جرأة العدو على انتهاك المقدسات هو نتيجة مساعي بعض الجهات الإقليمية للتطبيع مع الاحتلال
نتانياهو يتوجه الخميس إلى لندن للقاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير الحرب الأميركي مارك إسبر
الرئيس نبيه بري في لقاء الأربعاء النيابي: لبنان في عين العاصفة وهناك حرب اقتصادية حقيقية تمارس ضده وضد اللبنانيين
الرئيس بري: يمكن للبنان الخروج مما يمر به في حال الالتزام بما اتفق عليه في اجتماع بعبدا والعبرة تبقى بالتنفيذ
رويترز: السعودية تنشر المزيد من القوات في عاصمة محافظة شبوة جنوب اليمن حيث تدور معارك مع انفصاليين تدعمهم الإمارات
الأمم المتحدة: مضطرون لإغلاق 65 بالمئة من منشآتنا الصحية في اليمن خلال شهر أيلول سبتمبر الحالي
الحكومة الأفغانية تعرب عن قلقها إزاء مشروع الاتفاق بين واشنطن وحركة طالبان وتقول إنها تريد مزيداً من التوضيحات حوله
قائد الجيش الجزائري يشدد على إجراء الانتخابات الرئاسية بلا تأخير مكرراً مطالبته بأن تنظم قبل نهاية 2019
النواب البريطانيون يتبنون قانوناً بغالبية 327 صوتاً مقابل 299 يطلب إرجاء موعد بريكست
رئيس الوزراء البريطاني: لا يمكن للحكومة أن تستمر في العمل إذا كان مجلس العموم يرفض ما تقترحه الحكومة
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يضع الجيش في حالة تأهب على الحدود مع كولومبيا متهماً رئيسها بالسعي لافتعال نزاع عسكري
روسيا والهند تعلنان تعزيز العلاقات بينهما إلى "مستوى جديد" وتوقعان انفاقيات في مجالات الطاقة النووية والدفاع والمحروقات
الإعصار دوريان يخلف 7 قتلى في الباهاماس وأضراراً هائلة "بعد أيام من الرعب" قبل أن يتوجه نحو الولايات المتحدة
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
غرفة التحكم المروري: قتيلان و12 جريحا في 14 حادثا خلال الـ 24 ساعة الماضية
منذ 1 ساعة
5 September، 2019
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