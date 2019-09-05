غرفة التحكم المروري: قتيلان و12 جريحا في 14 حادثا خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2019 - 09:44

غرفة التحكم المروري: قتيلان و12 جريحا في 14 حادثا خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 1 ساعة 5 September، 2019
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