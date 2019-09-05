ترامب: واثق من قدرة جونسون على تحقيق هدفه في “بريكست”

أعرب الرئیس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته بقدرة رئیس وزراء بريطانيا على تحقيق هدفه عقب تمرير مجلس العموم البريطاني مشروع قانون يمنع خروجها من الاتحاد الأوروبي “بريكست” دون اتفاق.

وقال ترامب في تصريح صحفي في البيت الأبيض، إن “بوريس جونسون صديقي وهو يحارب هناك”، مؤكدا أنه “يعرف كيف يفوز ولا تقلقوا بشأنه”.

ومرر مجلس العموم البريطاني في وقت سابق، الأربعاء مشروع القانون الذي يهدف إلى إجبار الحكومة على التخلي عن خيار “بريكست” دون اتفاق.

وسيشكل قرار المجلس في حال إقراره ضربة قوية لرئيس الوزراء الجديد الذي سيضطر غالبا إلى تأجيل الخروج لأشهر أخرى بعد ما كان ذلك مقررا في 31 من أكتوبر المقبل في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الجانب الأوروبي.

المصدر: وكالات