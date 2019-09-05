أردوغان: سأبحث مع ترامب شراء أنظمة “باتريوت” الأمريكية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه يعتزم بحث شراء أنظمة “باتريوت” الأمريكية للدفاع الجوي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها بمدينة سيواس التركية، اليوم الأربعاء، إن “أنظمة “إس-400” (الروسية) لا تعتبر وسيلة للهجوم، وإنما أنظمة دفاعية. وهم (الأمريكيون) حاولوا منعنا من شراء أنظمة دفاعية”، مشيرا إلى أن إتمام توريدات “إس-400” سيكون في أبريل المقبل.

وأضاف الرئيس التركي: “طلبت من ترامب أنظمة “باتريوت”، ولكن بشروط مماثلة للصفقة مع روسيا. ونحن سنلتقي مع ترامب في الأمم المتحدة، وسنبحث هذا الموضوع من جديد”.

وشدد أردوغان على رفض تركيا للإملاءات الخارجية بشأن أنواع الأسلحة التي يجب أن تمتلكها.

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على تركيا بسبب قرارها شراء أنظمة “إس-400” الروسية للدفاع الجوي، وذلك بعد أن كانت واشنطن تدعو أنقرة للتخلي عن الصفقة مع روسيا.

واقترحت الولايات المتحدة على تركيا شراء أنظمة “باتريوت” الأمريكية بدلا من الأنظمة الروسية، لكن الجانب التركي اعتبر شروط الصفقة مع روسيا أفضل.

المصدر: وكالات