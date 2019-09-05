اعتقال قيادي مقرب من البشير بتهمة غسيل الأموال

أصدرت نيابة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في السودان، أمرا بالقبض على رئيس مجمع الفقه الإسلامي السابق، والقيادي بحزب المؤتمر الوطني، عصام البشير بتهمة غسل الأموال.

وأوردت صحيفة “السوداني” الصادرة اليوم الأربعاء، أن توقيف القيادي الإسلامي البارز، تم على خلفية الاشتباه في تحويلات مالية من حسابه بأحد البنوك المحلية إلى حسابه ببنك تركي بلغت 680 ألف يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن النيابة حجزت أرصدته في البنوك التجارية بجانب حظره من السفر، وأحالت الأمر إلى أحمد سليمان، وكيل نيابة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت الصحيفة إن اللجنة العليا لمكافحة الفساد السابقة اشتبهت في تحويلات مالية من حساب القيادي إلى الخارج.

وقال مصدر لصحيفة “تاسيتي نيوز” السودانية، إن هذا الإجراء من جانب النيابة، تم بطلب من اللجنة العليا لمكافحة الفساد السابقة، التي اشتبهت في تحويلات مالية من حساب عصام البشير، إلى الخارج.

المصدر: وكالات