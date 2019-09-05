المبعوث الأممي إلى ليبيا يطالب مجلس الأمن بإدانة قصف مطار معيتيقة

طالب المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا مجلس الأمن بإدانة قصف مطار “معيتيقة”، مشيرا إلى أن ذلك يعرض حياة المدنيين للخطر.

ودعا غسان سلامة خلال إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن، “السلطات الليبية في شرق البلاد للتحقيق في اختفاء النائبة سهام سرقيوة والإعلان عن نتائج التحقيق”.

وقال: “الاختطاف والاختفاء القسري متواصل بأنحاء ليبيا ولا أخبار حول مصير العضو بمجلس النواب سهام سرقيوة”، مضيفا “أكرر الدعوة للسلطات في شرق البلاد للتحقيق في هذا الاختفاء القسري والإعلان عن النتائج”​.

كما طالب سلامة مجلس الأمن بإدانة قصف مطار معيتيقة قائلا، “جرى تفادي كارثة كانت على وشك الوقوع الأحد الماضي عندما نجت طائرة بأعجوبة مليئة بالحجاج العائدين من القصف بسلسلة من القذائف أطلقت على مطار معيتيقة. أصيب 7 أشخاص بجروح. وهنا أود أن أطلب دعما قويا من المجلس في إدانة مثل هذا القصف العشوائي”.

المصدر: وكالة سبوتنيك