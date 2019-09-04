الجهود المبذولة حالياً لفتح خطوط ائتمانية لإيران تأتي تلبيةً لضرورة خفض التصعيد (الخارجية الفرنسية) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2019 - 18:38

الجهود المبذولة حالياً لفتح خطوط ائتمانية لإيران تأتي تلبيةً لضرورة خفض التصعيد (الخارجية الفرنسية)

منذ 5 mins 4 September، 2019
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