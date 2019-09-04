الجهود المبذولة حالياً لفتح خطوط ائتمانية لإيران تأتي تلبيةً لضرورة خفض التصعيد (الخارجية الفرنسية) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2019 - 18:38
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إعلام العدو: الجيش الإسرائيلي يحافظ على التأهب في سلاح الجو والاستخبارات في الشمال بسبب الخشية من مواصلة رد حزب الله
إعلام العدو يعلن إصابة جندي بجروح بالغة نتيجة إصابته "بحجر" خلال "لعب الجنود" في قاعدة عسكرية شمال فلسطين المحتلة
المراسل العسكري لصحيفة معاريف العبرية: ظروف إصابة جندي أثناء لعبة غبية بالحجارة بين الجنود لا تصدق
المراسل العسكري لقناة 13 العبرية: غباء الجنود واستهتارهم يمثل أحياناً خطراً أسوأ من خطر حزب الله
رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو يقتحم الحرم الإبراهيمي في ظل إجراءات عسكرية مشددة للاحتلال في مدينة الخليل
رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو من أمام الحرم الإبراهيم: مدينة الخليل لن تخلو من اليهود وسنبقى فيها إلى الأبد
حركة حماس: زيادة جرأة العدو على انتهاك المقدسات هو نتيجة مساعي بعض الجهات الإقليمية للتطبيع مع الاحتلال
إعلام العدو يعلن أن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي الأسبوع المقبل
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: "إسرائيل" لا تفهم إلا بالقوة والرد على أي عدوان حاضر وجاهز
الرئيس نبيه بري في لقاء الأربعاء النيابي: لبنان في عين العاصفة وهناك حرب اقتصادية حقيقية تمارس ضده وضد اللبنانيين
الرئيس بري: يمكن للبنان الخروج مما يمر به في حال الالتزام بما اتفق عليه في اجتماع بعبدا والعبرة تبقى بالتنفيذ
الرئيس الإيراني: أستبعد التوصل إلى نتائج مع الأوروبيين اليوم أو غداً لذا سنعلن الخطوة الثالثة من خفض تعهداتنا
الشيخ حسن روحاني: الخطوة الثالثة ستكون مهمة جداً وستعطي دفعاً لنشاطات منظمة الطاقة النووية الإيرانية
الشيخ روحاني: سنمهل الأوروبيين شهرين إضافيين للالتزام بتعهداتهم في الاتفاق النووي وسنواصل المحادثات للتوصل إلى اتفاق
رويترز: السعودية تنشر المزيد من القوات في عاصمة محافظة شبوة جنوب اليمن حيث تدور معارك مع انفصاليين تدعمهم الإمارات
الأمم المتحدة: مضطرون لإغلاق 65 بالمئة من منشآتنا الصحية في اليمن خلال شهر أيلول سبتمبر الحالي
الحكومة الأفغانية تعرب عن قلقها إزاء مشروع الاتفاق بين واشنطن وحركة طالبان وتقول إنها تريد مزيداً من التوضيحات حوله
المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني: رئيس الوزراء بوريس جونسون لن يستقيل وسيجد طريقة لتحقيق مطالب البريطانيين
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يضع الجيش في حالة تأهب على الحدود مع كولومبيا متهماً رئيسها بالسعي لافتعال نزاع عسكري
روسيا والهند تعلنان تعزيز العلاقات بينهما إلى "مستوى جديد" وتوقعان انفاقيات في مجالات الطاقة النووية والدفاع والمحروقات
الإعصار دوريان يخلف 7 قتلى في الباهاماس وأضراراً هائلة "بعد أيام من الرعب" قبل أن يتوجه نحو الولايات المتحدة
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
الجهود المبذولة حالياً لفتح خطوط ائتمانية لإيران تأتي تلبيةً لضرورة خفض التصعيد (الخارجية الفرنسية)
منذ 5 mins
4 September، 2019
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