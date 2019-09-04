رئيس وزراء إيطاليا يشكل الحكومة الجديدة ويقدم أسماء أعضائها

أعلن السكرتير العام للرئاسة الإيطالية، أوعو دزامبينتي، أن رئيس الوزراء جوزيبيه كونتي، الذي استقال مؤخراً، وافق على ترؤس الحكومة القادمة، وقام بتشكيل حكومة جديدة، وعرض تشكيلتها على الرئيس.

وقال دزامبينتي في بيان بهذا الصدد “الرئيس سيرجيو ماتاريلا استقبل البروفيسور، جوزيبيه كونتي، الذي وافق على تؤأس الحكومة وقدم أسماء أعضائها للرئيس”.

كما ذكر السكرتير بأن مراسم أداء القسم لأعضاء مجلس الوزراء الجديد ستتم في قصر الرئاسة “كويرينال” يوم الجمعة المقبل، في الساعة 10:00 تماماً.

وقبل ماتاريلا، في 20 آب/أغسطس الماضي، استقالة كونتي، مقترحا عليه تسيير أعمال الحكومة حتى تنتهي الأزمة السياسية.

وكان كونتي قد قدم استقالته للرئيس بعد خلافات داخل التحالف الحاكم المكون من حزب الرابطة وحركة “خمسة نجوم

المصدر: وكالة سبوتنيك