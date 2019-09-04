سورية تشارك باجتماعات الجمعية البرلمانية الآسيوية في بغداد

بدأت في بغداد اليوم اجتماعات اللجنة الدائمة للتخطيط والموازنة في الجمعية البرلمانية الآسيوية بمشاركة وفد من مجلس الشعب برئاسة علي صطوف عضو المجلس.

وتناقش اللجنة عدة تقارير تتعلق بالتخطيط والمتابعة لأعمال اللجنة خلال المدتين الماضية والمقبلة.

وأكد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي أهمية هذه الاجتماعات بوضع الخطط اللازمة لتطوير عمل الجمعية التي تضم برلمانات ومجالس شورى ست عشرة دولة آسيوية.

وقال الحلبوسي: “الإرهاب لم يستهدف العراق فقط وإنما كان يستهدف المنطقة ودول العالم دون استثناء ومعركتنا لم تنته بعد فلا تزال أمامنا مشكلات خلفها الإرهاب وتحتاج لمعالجة جادة” مبيناً أن القضاء على تنظيم “داعش” الإرهابي صفحة مضيئة في حياة الإنسانية وليس في حياة العراقيين وحدهم.

المصدر: سانا