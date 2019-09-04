كنعان: أين اصبح ملف التوظيف المخالف المحال الى ديوان المحاسبة منذ أيار؟

غرد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان عبر حسابه على موقع “تويتر” قائلا: “أولى الاجراءات المطلوبة محلياً ودولياً لاستعادة الثقة تكمن بتنفيذ موازنة 2019 ومنها وقف التوظيف وتكليف الحكومة لجهة محلية أو دولية اعداد دراسةلاعادة هيكلة القطاع العام كما استكمال الاصلاحات في قطاع الكهرباء تمهيداً لتخفيض اضافي في العجز”.

اضاف:”ومن البنود المقرة أيضا في موازنة 2019 منح الحكومة ديوان المحاسبة الامكانيات البشرية والمادية اللازمة لانهاء تدقيق قطوعات الحسابات خلال 6 اشهر. وفي المناسبة نسأل الديوان أين اصبح ملف التوظيف المخالف المحال اليه من لجنة المال والموازنة منذ أيار الماضي؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام