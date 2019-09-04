مادورو يتهم كولومبيا بالسعي لإشعال حرب مع فنزويلا

أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الثلاثاء بوضع الجيش في حالة تأهب على الحدود مع كولومبيا، متهما بوغوتا باستخدام إعلان قادة سابقين في حركة فارك عودتهم إلى حمل السلاح للقيام بـ “مناورة” وإشعال فتيل

“نزاع عسكري” مع بلاده.

وقال مادورو خلال حفل عسكري في كراكاس إن “الحكومة الكولومبية لم تغرق كولومبيا في حرب لا تنفك تتفاقم فحسب، بل إنها تستخدم اتهامات لا أساس لها لمهاجمة فنزويلا وشن نزاع عسكري ضد بلدنا”.

وأضاف أنه أمر بوضع الوحدات العسكرية المنتشرة على طول الحدود بين البلدين والبالغ طولها 2200 كيلومتر في حالة “تأهب برتقالي” في “مواجهة تهديد كولومبيا بالعدوان على فنزويلا”.

ولفت مادورو إلى أن القوات الفنزويلية ستجري مناورات عسكرية على هذه الحدود نفسها في الفترة بين 10 و28 أيلول/سبتمبر لضمان “جهوزيتها الكاملة”.

وزادت العلاقات سوءا بين الرئيس الفنزويلي ونظيره الكولومبي إيفان دوكي بعد إعلان قادة سابقين في فارك الأسبوع الماضي رفضهم اتفاقية السلام التي أبرمت في عام 2016 وعودتهم لحمل السلاح مرة أخرى.

وقطعت كراكاس في شباط/فبراير علاقاتها الدبلوماسية مع بوغوتا بعد الدعم الذي قدمته كولومبيا للمحاولة الفاشلة التي قام بها المعارض الفنزويلي خوان غوايدو لإدخال مساعدات إنسانية إلى بلاده.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية