تراجع اليوم سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 300 ليرة و95 أوكتان 400 ليرة والمازوت 200 ليرة (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2019 - 08:44
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تراجع اليوم سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 300 ليرة و95 أوكتان 400 ليرة والمازوت 200 ليرة (الوكالة الوطنية للاعلام)
منذ 36 mins
4 September، 2019
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