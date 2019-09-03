الشرطة الأميركية: فتى قتل بالرصاص 5 من أفراد أسرته في ألاباما

قال مسؤولون اليوم إن فتى أميركيا يبلغ من العمر 14 عاما قتل بالرصاص 5 من أفراد أسرته في منزلهم في ألاباما، ثم ألقى المسدس بعيدا واتصل بالشرطة.

وقال متحدث باسم مكتب قائد شرطة مقاطعة لايمستون لوسائل إعلام منها وحدة تابعة لقناة “إيه.بي.سي”: إن إطلاق النار وقع مساء أمس في بلدة إلكمونت.

وأضاف مكتب قائد الشرطة إن 3 من الخمسة توفوا في موقع إطلاق النار واثنين توفيا في وقت لاحق في مستشفى. وكتب على تويتر “جرى استجواب المتصل البالغ من العمر 14 عاما واعترف بإطلاق النار على أفراد أسرته الخمسة في المنزل، وهو يساعد المحققين الآن في تحديد مكان السلاح وهو مسدس عيار 9 ملليمترات قال إنه ألقى به في مكان قريب”.

ولم يتضح من أين حصل على المسدس.

المصدر: وكالات