“دونيتسك”: انتهاكات أوكرانية جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار بدونباس

قال المتحدث الرسمي باسم قوات “جمهورية دونيتسك الشعبية” إن “القوات الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، انتهكت أربع مرات اتفاق وقف إطلاق النار في دونباس”.

واضاف المتحدث الثلاثاء “أطلق العدو النار على أراضينا أربع مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تعرضت مناطق كومينترنوفو، زايتسيفو وترودوفسكايا في حي بتروفسكي بمدينة دونيتسك، لاستهداف العدو بثماني قنابل يدوية من أنواع مختلفة بقاذفات قنابل وطلقات نارية من عيار ثقيل، إضافة لاستخدام مدافع رشاشة وأسلحة خفيفة. ونتج عن قصف قرية زايتسيفو، احتراق منزل”.

المصدر: سبوتنيك