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September 3 2019 - 20:44

إندونيسيا تأمل بزيادة التعاون مع روسيا

منذ 2 ساعة 3 September، 2019
اندونيسيا
أخبار دولية - اندونيسيا

أعلن الممثل الخاص لرئيس إندونيسيا لشؤون الحوار والتعاون بين الأديان والحضارات شفيق مغني أن “إندونيسيا تأمل بزيادة التعاون مع روسيا”.

وقال مغني في حديث له الثلاثاء “فيما يتعلق بآمالنا وتطلعاتنا لمزيد من التعاون مع روسيا، فإننا في المقام الأول نأمل بأن يستمر التعاون الثنائي الجيد بالنمو في المستقبل”.

وتابع مغني “نأمل أيضا أن يكون لدينا وقت، في كل من روسيا وجمهورية إندونيسيا، لمساعدة المجتمع الدولي في حل تلك المشكلات، التي يواجهها حاليا سواء كان التطرف أو الإرهاب أو النزاعات السياسية أو غيرها من الكوارث الأخرى”.

المصدر: سبوتنيك

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