ابرز التطورات اليمنية اليوم

– جيزان: إفشال محاولة تسلل لمرتزقة الجيش السعودي على مواقع الجيش واللجان قبالة الـ “إم بي سي”

– جيزان: تدمير طقم سعودي مزود بمدفع رشاش عيار 23 بصاروخ موجه شمال الخوبة

– تعز: قتلى وجرحى في صفوفهم المرتزقة إثر قصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في مفرق الوازعية

– عسير: مجاهدو الجيش واللجان الشعبية نفذوا هجوما على مواقع مرتزقة الجيش السعودي في محور عسير وكبدوهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

-الجوف: انفجار طقم للمرتزقة بعبوة ناسفة في #جبهة_وقز بمديرية #المصلوب ومصرع وجرح عدد منهم

– الحديدة: قوى العدوان تستهدف بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة وقذائف المدفعية كلية الهندسة وما جاورها في شارع الـ50

المصدر: المسيرة