ابرز التطورات اليمنية اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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September 3 2019 - 20:44

ابرز التطورات اليمنية اليوم

منذ 2 ساعة 3 September، 2019
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اليمن - عربي وإقليمي
– جيزان: إفشال محاولة تسلل لمرتزقة الجيش السعودي على مواقع الجيش واللجان قبالة الـ “إم بي سي”

– جيزان: تدمير طقم سعودي مزود بمدفع رشاش عيار 23 بصاروخ موجه شمال الخوبة

– تعز: قتلى وجرحى في صفوفهم المرتزقة إثر قصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في مفرق الوازعية
– عسير: مجاهدو الجيش واللجان الشعبية نفذوا هجوما على مواقع مرتزقة الجيش السعودي في محور عسير وكبدوهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
-الجوف: انفجار طقم للمرتزقة بعبوة ناسفة في #جبهة_وقز بمديرية #المصلوب ومصرع وجرح عدد منهم

– الحديدة: قوى العدوان تستهدف بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة وقذائف المدفعية كلية الهندسة وما جاورها في شارع الـ50

 

 

المصدر: المسيرة

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