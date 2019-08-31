ظريف ردا على بومبيو: سنبيع النفط لكل من يشتري فتَوقف عن الشكوى – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2019 - 19:02

ظريف ردا على بومبيو: سنبيع النفط لكل من يشتري فتَوقف عن الشكوى

منذ 5 mins 31 August، 2019
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