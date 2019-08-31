بدء المهرجان المركزي الذي تقيمه “حركة أمل” في مدينة النبطية الجنوبية بالذكرى الـ41 لتغييب الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2019 - 19:01
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اعلام العدو: اغلاق مطار كريات شمونة المدني أمام حركة الطائرات بسبب التوترات على الحدود الشمالية
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين: المقاومة استطاعت أن تهز صورة الجيش الإسرائيلي
حركة أمل تحيي الذكرى الـ 41 لتغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه بمهرجان حاشد في النبطية
الرئيس نبيه بري: لا تطبيع مع الجانب الليبي الا بعد حل قضية الإمام الصدر ورفيقيه ونواصل العمل لكشف مصيرهم
بري: علينا اعلان حالة طوارئ اقتصادية لتنفيذ ما اتفق عليه في اجتماع القصر الرئاسي
الرئيس بري: عبارات الادانة وحدها لن توقف العدوانية الاسرائيلية بل وحدهم المقاومون هم الذين يملكون سر المعادلة
بري: الجيش والشعب والمقاومة هي المعادلة التي تحمي لبنان وتوحد اللبنانيين في مواجهة الاطماع الاسرائيلية
الرئيس التركي سقول إن بلاده ستطلق عملية عسكرية أحادية في شمال سوريا في حال لم تتمكن قواته من السيطرة على المنطقة الآمنة
وزير الخارجية التركي: سنبقى شركاء مخلصين لحلف الناتو رغم شراء اس - 400 من روسيا
مقتل وإصابة عدد من مسلحي جماعة "حراس الدين" التابعة لتنظيم القاعدة بينهم قياديون في غارة جوية للتحالف في ريف ادلب
رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن يعلن عن إنشاء جهاز الأمن والمخابرات ويعين اللواء عبدالحكيم هاشم علي رئيساً له
الجيش اليمني واللجان الشعبية يسيطرون على عدد من المواقع التي يتمركز فيها مسلحو تحال العدوان في الجوف
حكومة إقليم كردستان العراق تنفي وجود أي معسكر إسرائيلي في مدينة أربيل
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
بدء المهرجان المركزي الذي تقيمه “حركة أمل” في مدينة النبطية الجنوبية بالذكرى الـ41 لتغييب الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه
منذ 1 ساعة
31 August، 2019
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