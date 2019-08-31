بدء المهرجان المركزي الذي تقيمه “حركة أمل” في مدينة النبطية الجنوبية بالذكرى الـ41 لتغييب الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2019 - 19:01

بدء المهرجان المركزي الذي تقيمه “حركة أمل” في مدينة النبطية الجنوبية بالذكرى الـ41 لتغييب الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه

منذ 1 ساعة 31 August، 2019
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