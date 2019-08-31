لبنان: فريق من اليونيفيل والجيش كشف على أمكنة سقوط القنابل الاسرائيلية

كشف فريق مشترك من قوات “اليونيفيل” والجيش اللبناني على أمكنة سقوط القنابل التي أطلقتها قوات العدو الصهيوني السبت فوق الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة والاراضي المحتلة في مرتفعات شبعا وتلال كفرشوبا وقرية الغجر.

وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن “فريقا مشتركا من قوات اليونيفيل الدولية والجيش اللبناني، كشف على أمكنة سقوط القنابل التي أطلقتها قوات العدو الصهيوني اليوم فوق الخط الحدودي الممتد من الغجر وحتى مرتفعات شبعا وكفرشوبا، وخصوصا في موقع للكتيبة الهندية الدولية الذي أصيب بشظايا عدة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام