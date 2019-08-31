لبنان: الدفاع المدني أخمد حريقا في بلدة عندقت العكارية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2019 - 17:18

لبنان: الدفاع المدني أخمد حريقا في بلدة عندقت العكارية

منذ 43 mins 31 August، 2019
الدفاع المدني اللبناني
لبنان

قام عناصر الدفاع المدني اللبناني بإخماد حريق شب في في أراضي بلدة عندقت العكارية شمال لبنان، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة إن “حريقا اندلع في أراضي بلدة عندقت العكارية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، إلتهم مساحة من الأرض العشبية اليابسة”، واضافت “قد سارع على الفور عناصر ومتطوعو الدفاع المدني في المنطقة الى مكان الحريق، وعملوا على تطويقه والسيطرة عليه وإخماده قبل أن يطال الأشجار الملاصقة لمكان الحريق بسبب سرعة الهواء”، وتابعت “ثم عملوا على تبريد رقعة الحريق خوفا من تجدده”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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