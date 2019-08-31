غرفة التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين جرار زراعي ودراجة نارية على طريق عام بلدة الشهابية في قضاء صور جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2019 - 17:17

غرفة التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين جرار زراعي ودراجة نارية على طريق عام بلدة الشهابية في قضاء صور جنوب لبنان

منذ 60 mins 31 August، 2019
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