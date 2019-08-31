زيلينسكي: أوكرانيا وبولندا تنسقان الخطوات لإنهاء الحرب في دونباس

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي السبت أنه “قام بتنسيق الخطوات مع الرئيس البولندي أندريه دودا لإنهاء الحرب في دونباس”.

وقال زيلينسكي “لقد قمنا بتنسيق خطواتنا القادمة لإنهاء الحرب في شرق أوكرانيا”، وتابع “موقفنا المشترك والمبدئي يمكن مراجعة عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا في اتجاه تعزيزها وليس العكس”.

وأعرب زيلينسكي “عن امتنانه لبولندا والشعب البولندي لدعمهم أوكرانيا في مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي والناتو وغيرها من المنظمات الدولية”.

هذا ووصل زيلينسكي السبت إلى بولندا في زيارة تستغرق يومين حيث التقى بنظيره البولندي أندريه دودا.

المصدر: سبوتنيك