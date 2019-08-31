قاسم هاشم: العقوبات الاميركية على “جمال ترست بنك” استهداف للبنان بكل مكوناته

رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم ان “العقوبات الاميركية الاخيرة على جمال ترست بنك لا تشكل استهدافا لفريق معين بل للبنان ككل، فعندما يستهدف الاميركي القطاع المصرفي ايا كان عنوان هذا المصرف، فانه يستهدف لبنان بكل مكوناته وبكل ما يعني”.

واعتبر هاشم السبت ان “لبنان اليوم كل لا يتجزأ في موضوع الاستهدافات”، وأبدى “استغرابه للقرار الأميركي الذي طالما أتى لمصلحة العدو الاسرائيلي”، وقال إن “مصرف لبنان يقوم باجراءاته في هذا الشأن لمواجهة القرار الاميركي الخارج عن كل الاصول، خاصة ان الاميركي يستهدف النقد في كل العالم لأهداف سياسية”.

ولفت هاشم الى انه “في بداية الاسبوع سيكون هناك توجه معين لمواجهة ما حصل لحفظ صورة لبنان الذي طالما كان متقدما في قطاعه المصرفي والتزامه بكل القوانين المالية والمصرفية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام