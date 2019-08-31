الشيخ عز الدين: انتصرنا على العدو وبالانتخابات الفرعية على شعبنا التأكيد انه بجانب المقاومة

أكد مرشح حزب الله للانتخابات النيابية الفرعية في قضاء صور الشيخ حسن عز الدين أن “المقاومة التي أثبتت جدارتها في الميدان والمواجهة والتضحية وبذل الدماء والشجاعة والإقدام، أثبتت جدارتها أيضا في ميدان الخطة والبرنامج والكمين والمواجهة الأمنية والعسكرية والإعلامية، واستطاعت أن تتفوق على العدو الذي أقر بأن هذه المقاومة تمارس حرب الأدمغة بينها وبينه وعليه”.

وقال عز الدين في حديث له “إننا انتصرنا من خلال إرادتنا وإيماننا وسلاحنا وعقلنا وتخطيطنا على هذا العدو الإسرائيلي”.

وعن الانتخابات النيابية الفرعية التي ستجرى في 15 أيلول/سبتمبر المقبل، شدد عز الدين على “ضرورة أن نذهب جميعا كحزب الله وحركة أمل بكثافة وكتفا إلى كتف إلى صناديق الاقتراع، لنؤكد للعالم كله أن هذا الشعب كان ولا يزال إلى جانب هذه المقاومة التي ما تخلت عنه يوما من الأيام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام