مراسل المنار: نجاة جنود باليونيفيل من قذيفة ضوئية عيار 155 ملم سقطت في موقعهم بمزرعة بسطرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2019 - 15:33
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مراسل المنار: نجاة جنود من القوة الهندية في اليونيفيل من قذيفة ضوئية صهيونية عيار 155 ملم سقطت في موقعهم بمزرعة بسطرة
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مقتل 24 شخصاً جراء سقوط حافلة في نهر شمال غرب باكستان
مراسل المنار: نجاة جنود باليونيفيل من قذيفة ضوئية عيار 155 ملم سقطت في موقعهم بمزرعة بسطرة
منذ 2 ساعة
31 August، 2019
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