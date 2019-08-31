مراسل المنار: نجاة جنود باليونيفيل من قذيفة ضوئية عيار 155 ملم سقطت في موقعهم بمزرعة بسطرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2019 - 15:33

مراسل المنار: نجاة جنود باليونيفيل من قذيفة ضوئية عيار 155 ملم سقطت في موقعهم بمزرعة بسطرة

منذ 2 ساعة 31 August، 2019
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