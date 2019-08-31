البشير يعلن تلقيه 25 مليون يورو من ولي العهد السعودي لتقديم تبرعات لـ”جهات محلية”

أعلن الرئيس السوداني السابق عمر البشير تلقي مبلغ 25 مليون يورو، من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وصلوا إلى الخرطوم عبر طائرة خاصة، لتقديم الدعم لجهات محلية، من بينها قوات الدعم السريع، ومستشفى السلاح الطبي. وقال البشير، خلال جلسة محاكمته السبت، “ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أرسل مبلغ 25 مليون يورو وقد حولت بعض هذه المبالغ إلى دولارات وعملات محلية من اجل تقديم دعم وتبرعات إلى جهات محلية أو أفراد، دفعت من ضمنها 5 مليون يورو لقوات الدعم السريع، و4 مليون يورو لجامعة أفريقيا العالمية، ومبالغ لمستشفى سلاح الطبي”.

وأضاف البشير “كانت رغبة ولي العهد محمد بن سلمان عدم إظهار اسمه بأنه ارسل هذه الأموال لأجل جهات وأفراد داخلية لذلك لم ندخل هذه الأموال إلى خزينة الدولة”، متابعا “كنت أتمنى أن تكون هذه المحاكمة سرية حتى لا اكشف اسم ولي العهد محمد بن سلمان بأنه هو الذي ارسل هذه الهدية”. وواصل البشير “ارسل ولي العهد محمد بن سلمان هذا المبلغ عبر طائرة خاصة إلى الخرطوم وقد كان في استقبالها مدير مكتبي حاتم حسن بخيت”، موضحا “اتصل مدير مكتب ولي العهد عبر مدير مكتبي وخبرني أن ولي العهد محمد بن سلمان لدية رسالة خاصة، وانها ستصله عبر طائرة خاصة إلى مطار الخرطوم”. كما نفي البشير تعامله بالنقد الأجنبي، وقال “لم أتعامل بالنقد الأجنبي لا بيعا ولا شراء”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية