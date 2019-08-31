رويترز: #البشير يقول للقضاء إنه تسلم 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي #محمد_بن_سلمان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2019 - 13:45

رويترز: #البشير يقول للقضاء إنه تسلم 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي #محمد_بن_سلمان

منذ 19 mins 31 August، 2019
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