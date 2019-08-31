محكمة سودانية تدين البشير بتهم الثراء المشبوه والتعامل وتؤجل جلستها لـ7 أيلول/سبتمبر المقبل

أدانت محكمة سودانية السبت الرئيس السوادني السابق عمر البشير بتهم الثراء المشبوه والتعامل بالنقد الأجنبي، كما أجلت المحكمة جلستها إلى السابع من أيلول/ سبتمبر الجاري. وذكر القاضي في نص قراره بالمحكمة “أنا القاضي الصادق عبد الرحمن احمد الفكي اتهم عمر حسن احمد البشير، بتاريخ 16 أبريل بضبط مبالغ بحيازته مصدر غير مشروع واستلامه بطريقة غير مشروعة من واقع انك رئيس جمهورية وقمت من خلال هذه المبالغ خارج القنوات الرسمية مختلفا بذلك عدد قانون الثراء الحرام والمشبوه والمادة 21 من القانون الجنائي وخالفت قانون النقد الأجنبي وهذه المواد تحاكم أمام هذه المحكمة”.

كما أعلن القاضي تأجيل جلسة المحاكمة إلى 7 أيلول/ سبتمبر المقبل.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية