توغل إسرائيلي شرق البريج واستهداف للصيادين غرب قطاع غزة

توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت، في المناطق الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة. وافاد مراسلنا أنَّ جرافات الاحتلال الإسرائيلي توغلت بمحاذاة السياج الفاصل انطلاقًا من بوابة “المدرسة” العسكرية، مشيراً إلى ان الجرافات شرعت بأعمال تجريف في منطقة التوغل. ولفت مراسلنا بان الجرافات قامت بأعمال تجريف بإسناد من عدة آليات عسكرية متمركزة داخل الشريط الحدودي، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع على ارتفاعات منخفضة.

في السياق، اطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي نيرانها تجاه قوارب الصيادين في عرض بجر وسط قطاع غزة، مشيراً إلى أن زوارق الاحتلال استهدفت مراكب الصيادين وأطلقت النار تجاههم في عرض بحر النصيرات ودير البلح وسط القطاع.

المصدر: فلسطين اليوم