#البشير ينفي خلال جلسة محاكمته التعامل بالنقد الأجنبي بيعاً أو شراء (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2019 - 13:45

#البشير ينفي خلال جلسة محاكمته التعامل بالنقد الأجنبي بيعاً أو شراء (سبوتنيك)

منذ 45 mins 31 August، 2019
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