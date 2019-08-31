السكر البني هل يشكل بديلًا صحيًا عن الأبيض؟

اعتقد الكثيرون أن للسكر البني العديد من الفوائد في مجال الصحة مقارنة بنظيره الأبيض، إلا أنه يتميز بلون ونكهة دبس السكر التي يضيفها، فما هو السكر البني؟ وما هي فوائده؟

يعتبر السكر البني نوع سكر السكروز ذو لون بني نظرا لوجود دبس السكر به، وهو غير مكرر أو مكرر جزئيا، عادًة ما يتم إنتاجه طبيعياً من التبلور الأولي لقصب السكر، وهو خالي من الأصباغ والمواد الكيميائية الاضافية.

إن السكر البني لا يختلف كثيرا من ناحية تغذوية عن السكر الأبيض، أما بالنسبة للألياف والمواد الغذائية الموجودة فيه فإنه يحتوي على الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم، إلا أن محتوياته من الكالسيوم لا تستدعي التركيز على ضرورة استهلاكه، وبالتالي تعد التوصيات التي تستدعي استبدال السكر الأبيض بالسكر البني ما هي إلا ادعاءات تغذوية لا جدوى منها.

والأفضل لصحة الأنسان أن يخفض من كمية السكريات المتناولة من جميع الانواع سواء كانت بيضاء أو بنية.

عادًة ما يتم تصنيع السكر البني من خلال اضافة دبس سكر القصب الى السكر الأبيض المكرر من أجل السيطرة على نسبة دبس السكر المضافة وتقليل تكاليف التصنيع، ويحتوي على سعرات حرارية من حيث الوزن أقل مقارنة بالسكر الأبيض بسبب احتوائه على الماء.

إلا أن الفرق لا يكاد يذكر بينهم، بحيث تحتوي ملعقة صغيرة من السكر الأبيض على 48 سعرة حرارية بينما تحتوي ملعقة صغيرة من السكر البني على 45 سعرة حرارية.

تحتوي العديد من المنتجات على السكر المضاف سواء كان أبيض أو بني، وعادة ما يتم استخدام السكر البني لأنه يضفي لون طبيعي الى المنتجات الغذائية، ويعتبر السكر السبب الرئيسي للاصابة بالعديد من الأمراض منها:

-الإصابة بالسمنة: إن تناول كميات كبيرة من الأغذية ذات المحتوى العالي من السكر خصوصا المشروبات السكرية تزيد من فرص تراكم الدهون بالجسم وبالتالي زيادة الوزن، وهي في نفس الوقت تؤدي الى تناول كميات كبيرة من الطعام بسبب عدم قدرتها على كبح الجوع وبالتالي تقلل من فعالية هرمون اللبتين وهو هرمون الشبع لديك.

-زيادة خطر الإصابة بمرض السكري: تتسبب السكريات بشكل غير مباشر تطور مرض السكري لديك، فهي تزيد من الوزن، وبالتالي التسبب في مقاومة الأنسولين لديك، وبالتالي زيادة فرص الإصابة بمرض السكري النوع الثاني.

-زيادة خطر الإصابة بالسرطانك يلعب السكر دور رئيسي في زيادة مستوى الالتهابات بالجسم والسمنة وهما أمران يزيدان من خطر الاصابة بالسرطان، ففي دراسات عديدة تم إجراؤها على مجموعة من الاشخاص تبين ان زيادة استهلاك السكريات تؤدي الى الاصابة بسرطان المريء والأمعاء والغشاء البلوري.

-الإصابة بتسوس الأسنان: تتغذى البكتيريا المتواجدة بشكل طبيعي في الفم على السكريات وتقوم هي بدورها بإنتاج مشتقات حمضية تتسبب في إزالة المعادن من الأسنان وتسوسها.

-زيادة خطر الاصابة بامراض الكلى: يمكن أن يؤدي زيادة استهلاك السكر الى إلحاق الضرر بالأوعية الدموية الدقيقة المتواجدة في الكليتين.

-ارتفاع خطر الإصابة بالاكتئاب: يؤدي النظام الغذائي الصحي والمتوازن إلى الحفاظ على مزاج جيد مقارنة بالنظام الغذائي الذي يحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية.

المصدر: ويب طب