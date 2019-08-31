بيونغ يانغ تهاجم بومبيو وتحذر من تراجع فرص التفاوض مع واشنطن

هاجمت كوريا الشمالية وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بسبب وصفه سلوك بيونغ يانغ بـ”المارق”، وحذرت من أن آمالها المعقودة على المحادثات النووية مع واشنطن، صارت “تتلاشى تدريجيا”.

وقال نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي شو سون هوي في بيان نشرته الوكالة الكورية المركزية، إن “تطلعاتنا بشأن حوار مع الولايات المتحدة تتراجع تدريجيا ونحن مضطرون لإعادة النظر في كل الإجراءات التي اتخذناها حتى الآن”.

وجاءت تصريحات شو، ردا على تعليقات أدلى بها بومبيو هذا الأسبوع، ووصف فيها أنشطة كوريا الشمالية بـ”السلوك المارق” الذي لا يمكن التغاضي عنه.

واعتبر شو أن خطاب بومبيو غير لائق ومهين، محذرا الولايات المتحدة من “عدم اختبار صبرنا إذا لم تكن تريد أن تندم بعد ذلك”.

وقبل أسبوع، وصفت بيونغ يانغ بومبيو بـ”السم القاتل”، وقالت إنها “تشكك” في إمكانية التفاوض معه.

وتأتي التعليقات الأخيرة لبيونغ يانغ في وقت تبقى فيه المحادثات على المستوى العملي مع واشنطن متعثرة، رغم اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في يونيو على استئناف الحوار.

ولم يحصل أي تطور في الأسابيع الأخيرة في هذا الصدد، مع إجراء كوريا الشمالية سلسلة تجارب على الأسلحة، احتجاجا على مناورات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية