الأمن الأفغاني يقتل 15 مسلحا من “طالبان”

قتل 15 مسلحا من حركة “طالبان”، واثنان على الأقل من عناصر الأمن الأفغاني مصرعهم إثر هجوم شنه مقاتلو الحركة على مدينة قندوز شمالي أفغانستان اليوم السبت.

وأفاد المتحدث باسم حكومة ولاية قندوز عصمة الله مرادي، بأن “الاشتباكات بدأت في حوالي الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي من فجر اليوم، بعدما شن مسلحون مدججون بالبنادق الهجومية والرشاشات وقاذفات الصواريخ هجوما على المدينة من ثلاثة مواقع، لكن قوات الأمن نجحت بفعالية في صد المهاجمين”.

وقال مسؤولو الصحة في الولاية إن حوالي 20 شخصا من بينهم قائد شرطة، أصيبوا في الاشتباكات.

وحلقت طائرات مقاتلة تابعة للتحالف الذي يقوده الناتو فوق المدينة في الساعات الأولى من صباح اليوم، كما ضربت المدينة عدة صواريخ أطلقها المسلحون، وفقا لما ذكره السكان المحليون.

وكان مسلحو “طالبان” قد اجتاحوا المدينة لفترة وجيزة مرتين منذ عام 2014 عندما تسلمت قوات الأمن الأفغانية المهام الأمنية من قوات الاحتلال بقيادة الناتو والولايات المتحدة، وجاء الهجوم الجديد وسط مفاوضات مستمرة بين ممثلي “طالبان” ووفد أمريكي في قطر.

المصدر: وكالات