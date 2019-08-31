الشيخ دعموش: حماية لبنان لا تتم إلا بالتضامن وموقف موحد من تهديدات العدو

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش “ان الولايات المتحدة الاميركية تحاول استهدافنا واستهداف البيئة الحاضنة للمقاومة بالعقوبات المالية والاقتصادية بهدف الضغط على جمهور المقاومة والفصل بينه وبين المقاومة، وتأليب اللبنانيين على المقاومة وابعاد حلفاء المقاومة عن المقاومة”.

وأشار خلال حفل تكريمي للناجحين في الامتحانات الرسمية في بلدة لبايا البقاعية الى “ان كل هذه الأهداف فشلت حتى الان، حيث لم تتمكن اميركا بالرغم من التحريض والتشويه والاتهامات والاكاذيب والافتراءات والضغوط من ابعاد اللبنانيين عن المقاومة، بل ان حضور المقاومة السياسي والشعبي يزداد، وثقة اللبنانيين بالمقاومة تدفعهم للتمسك بها والالتفاف حولها اكثر من اي وقت مضى”.

واعتبر “ان الاميركي مهما حاول تحريض اللبنانيين على المقاومة وتأليبهم ضدها وإبعادهم عنها لن ينجح في ذلك، ويجب ان ييأس من الفصل بين المقاومة وبين جمهورها، لان المقاومة راسخة ومتجذرة في وجدان وعقل وقلب وثقافة جمهورها ولا يمكن لاحد ان يفصل بينها وبين اهلها وشعبها”، مشيرا الى “ان العدو الاسرائيلي لا يزال يتربص بلبنان ويخترق سيادته ويعتدي عليه، والاعتداء الاخير على الضاحية وعلى اخوة لنا في سوريا هو شكل من أشكال الاعتداء على لبنان، لكنه لن يمر بدون عقاب”.

وشدد على “ان اسرائيل باتت تخشى من شن حرب شاملة في لبنان او في المنطقة، لأنها تعرف أن المقاومة في لبنان بما تمتلكه من امكانات وقدرات وعزم وارادة، ستكون قوة حاسمة في أي حرب مقبلة ولذلك هي ستتجنب اي حرب في هذه المرحلة لهذه الأسباب ولاسباب اخرى كثيرة”.

وقال الشيخ دعموش “يجب أن يقتنع من لا يزال يشكك من اللبنانيين بجدوى المقاومة بأن هذه المقاومة الى جانب الجيش الوطني والشعب الوفي قادرة على حماية لبنان، فهي ترعب العدو وتجعله بكلمات معدودة من قائد شجاع وصادق وحاسم كالأمين العام – حفظه الله – خائفا ومذعورا يختبىء وراء الحدود ولا يجرؤ على الظهور والحركة بالرغم من الجدران والتحصينات والمسيرات والطائرات”، مضيفا “صحيح أننا لا ‏نريد الحرب ولا نسعى لها لكننا سنرد على من يعتدي علينا، وسندافع عن أهلنا وبلدنا وسيادتنا وكرامتنا مهما بلغت التضحيات، ورهاننا في ذلك بعد الله على سواعد مجاهدينا وصمود وثبات اهلنا والتفاف اللبنانيين حول المقاومة”.

ولفت الى “ان ما يعزز من قوة لبنان في مواجهة الاعتداءات والتهديدات الصهيونية هو وحدة الموقف الوطني من الاعتداءات الاسرائيلية، فحماية لبنان لا تتم إلا بالوحدة والتضامن الوطني والموقف الموحد من التهديدات الاسرائيلية وحق الرد عليها”.

ونوه الشيخ دعموش بالموقف الوطني الرافض للاعتداء الصهيوني على الضاحية قائلا: “نحن نقدر ونثمن عاليا الموقف الوطني الرسمي والشعبي، من الاعتداء على الضاحية والتفاف الجميع حول المقاومة والتضامن معها، فهو موقف ممتاز وشريف، كما نقدر الإجماع الحاصل حول حق لبنان في الرد على اسرائيل بكل الوسائل المتاحة، فمثل هذا الإجماع يجعل لبنان اكثر قوة وقدرة على مواجهة الأخطار والتهديدات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام