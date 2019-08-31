فقيه: مقبلون على اوضاع اقتصادية صعبة فيما المواطن ينتظر انفراجات

اشار نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، في احتفال تأبيني للقيادي في حركة أمل النقابي حسين خليل، الى “اننا مقبلون على اوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة، من خلال مؤشرات لإجراءات قاسية تطال اغلب فئات الشعب اللبناني، في وقت ينتظر المواطن انفراجات وحلولا ليعيش بكرامة”.

وتحدث القيادي في حركة امل عباس عيسى، عارضا لسيرة الفقيد وعطاءاته، وقال “نحن نعيش أيام الصبر والتضحية وآلام الفقد، في عاشوراء وذكرى تغييب الامام الصدر ..وعلى خطاهم خسارة كادر طليعي في هذه المسيرة، لكن هذه المحطات تعلمنا الصبر والعزيمة، وتسريع الخطى لبذل التضحيات، حيث القضايا الكبرى بحاجة الى أثمان أكبر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام